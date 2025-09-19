Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sağanak yağış, fırtına ve dolu nedeniyle vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

3 bölgede sağanak bekleniyor

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Artvin çevresinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

13 il için sarı kod

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller şunlar:

Fırtına beklenen iller: Adıyaman, Van, Bitlis, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun

Fırtına ve sağanak beklenen iller: Trabzon, Rize, Giresun, Artvin

Sel ve dolu riskine dikkat

Raporda sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Marmara’nın güneyi, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’da fırtınanın saatte 40–70 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yeniden yükselecek

Hava sıcaklığı güney ve doğuda mevsim normallerinin 1–3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Hafta sonundan itibaren batıdan başlayarak sıcaklıkların 3–6 derece artması bekleniyor.