Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sarı kodlu uyarı verilen 14 il arasında Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Tedbir alınması için uyarılıyor

Yağışların etkili olacağı bölgeler arasında Marmara (Çanakkale hariç), Ege (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yer alıyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği belirtiliyor.

Özellikle Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağışların yaşanabileceği uyarısı yapılırken, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulanıyor.