Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde birkaç gündür etkili olan pastırma sıcaklıkları yerini kuvvetli yağışlara bırakıyor. Salı gününden itibaren İstanbul dahil 30 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları, çarşamba itibarıyla 8 ila 10 derece birden düşecek.

Pastırma sıcakları yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre, pazartesi gününe kadar ülke genelinde pastırma yazı etkisini sürdürecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava 20 derece civarında seyredecek. Ancak salı gününden itibaren kuzeybatıdan gelen yeni sistemle birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

AKOM’dan İstanbul uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada,

“Hafta ortasına kadar güneşli bir hava bekleniyor. Çarşamba itibarıyla sıcaklıklar düşecek ve yer yer kuvvetli yağış görülecek.”

AKOM, sıcaklıkların kısa süreli olarak 20 derecenin üzerine çıkacağını, çarşamba sabahı itibarıyla 10 dereceye kadar gerileyeceğini duyurdu.

Salı günü sağanak beklenen iller

Salı günü itibarıyla Trakya, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Salı yağış beklenen iller:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman.

Çarşamba günü yağış alanı genişleyecek

Çarşamba günü ise yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji, 30 il için “kuvvetli sağanak” uyarısı yaptı.

Çarşamba günü sağanak beklenen iller:

Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay.

Meteoroloji’den sel ve ani su baskını uyarısı

Meteoroloji uzmanları, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesindeki kıyı illerinde ani su baskını ve lokal sel riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Açıklamada,

“Yağışlar yer yer çok kuvvetli olacak. Sel, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunmalı.”

uyarısı yer aldı.

Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek

Yeni hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Ankara ve İç Anadolu’da gece sıcaklıkları 5 dereceye kadar inecek, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilecek.

Uzman yorumu: “Kasım yağmurları sert geçecek”

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede,