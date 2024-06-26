Meteoroloji beş il için sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Trabzon, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop Tokat, Van’ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı

MGM, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağışların beklediğini açıkladı. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması için uyarı yapıldı.

Rüzgârın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. MGM, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması için uyardı.

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon için sarı kod uyarısı yapıldı.