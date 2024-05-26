Son değerlendirmelere göre, özellikle Ege Bölgesi’nde sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtilirken, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa’nın güneyi ve Aydın’ın doğu çevrelerinde yağışların daha yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Konya’nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

Rüzgârın Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle bölgedeki vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Ege Bölgesi Hava Durumu

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa’nın güneyi ve Aydın’ın doğusunda yağışlar kuvvetli olacak.

Afyonkarahisar : 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Denizli : 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir : 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Muğla: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ülke Genelinde Durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını açıkladı. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.