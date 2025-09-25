Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilen fırtına için uyarıda bulundu. Fırtınanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Fırtına başlıyor!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, 05.00 itibariyle kuvvetli rüzgarlarla başlayacağı ve rüzgarın hızının 50-75 km/saat arasında olacağı ifade edildi.

Cumartesi akşamına kadar sürecek

Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın hızının ve yönünün ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Açıklamada, özellikle deniz ulaşımında ve karayollarındaki trafikte aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, fırtına nedeniyle yerel olarak bazı bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

Tedbirli olunması gerekiyor

Meteoroloji, fırtına uyarısının sadece Kuzey Ege ile sınırlı olmayıp, iç bölgelerde de rüzgarın etkisini artıracağı uyarısında bulunarak, özellikle dışarıda olan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.