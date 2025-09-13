Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu İstanbul dahil kuzey ve batı illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. MGM, toplamda 17 il için uyarıda bulundu.

Yurt genelinde hava durumu

Bugün yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri, Kocaeli, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesi

İstanbul’da özellikle kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyardı.

Yarınki hava tahmini

Yarın, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta sonu sıcaklık değerleri

Ankara: 28°C

İstanbul: 27°C

İzmir: 32°C

Adana: 36°C

Diyarbakır: 35°C

Samsun: 26°C

Meteoroloji, yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların tedbirli olmasını istedi.