Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya’nın bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç bölgeleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinde, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın batısının iç bölgelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Yağışların süresi ve etkileri

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların bu akşam saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Bu hava koşullarının, özellikle bu bölgelerde ani su baskınlarına ve trafikte aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor.