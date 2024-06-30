Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bugün sağanak yağışlar görülecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi. Özellikle kıyı kesimlerinde zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın saatte 50-80 km hızla esmesi öngörülüyor.

Bugün hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri çerçevesinde seyredeceği belirtiliyor. Ancak güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde sıcaklık bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

İllere Göre Beklenen Hava Durumu

- **Ankara:** Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 29°C

- **İstanbul:** Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 30°C

- **İzmir:** Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 34°C

- **Kocaeli:** Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 29°C

- **Bursa:** Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 31°C

- **Edirne:** Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 33°C

- **Afyonkarahisar:** Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 26°C

- **Denizli:** Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 36°C

- **Muğla:** Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 37°C

- **Adana:** Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 34°C

- **Antalya:** Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Sıcaklık: 33°C

Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye genelinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dikkatli olması ve meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor. Hava durumu tahminlerine göre günlük aktivitelerini planlayan vatandaşların bu bilgileri göz önünde bulundurması öneriliyor.