Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (19 Temmuz Cuma 2024) hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji, yağış uyarıları ve sıcaklık tahminlerini paylaştı.

Ege Bölgesi ve İzmir'de Hava Durumu

Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de Hava Kaç Derece?

İzmir'de bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? İzmir'de 19 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 35 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık da artacak.

Türkiye Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri: Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu, Hakkâri ve Van:Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Diğer bölgeler: Az bulutlu ve açık.

Meteoroloji uyardı

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.