Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Kuvvetli yağışlar nerelerde bekleniyor?
Özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Sıcaklıklar Batıda artıyor
Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu
Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Edirne: 37°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 35°C, az bulutlu ve açık
Kocaeli: 35°C, az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık hava hakim.
Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 39°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 38°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde parçalı bulutlu.
Adana: 36°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu.
Ankara: 32°C, az bulutlu
Eskişehir: 34°C, az bulutlu
Konya: 30°C, az bulutlu
Sivas: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi: Az bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu.
Bolu: 33°C, az bulutlu
Düzce: 35°C, az bulutlu
Sinop: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 29°C, az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
Amasya: 32°C, parçalı bulutlu
Artvin: 22°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Samsun: 31°C, parçalı bulutlu
Trabzon: 26°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olabilir.
Erzurum: 19°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Kars: 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Malatya: 31°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 25°C, aralıklı sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 36°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 36°C, parçalı ve az bulutlu