Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nerelerde bekleniyor?

Özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Sıcaklıklar Batıda artıyor

Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Edirne: 37°C, az bulutlu ve açık

İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık

Kırklareli: 35°C, az bulutlu ve açık

Kocaeli: 35°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık hava hakim.

Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 39°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 38°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde parçalı bulutlu.

Adana: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu.

Ankara: 32°C, az bulutlu

Eskişehir: 34°C, az bulutlu

Konya: 30°C, az bulutlu

Sivas: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi: Az bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu.

Bolu: 33°C, az bulutlu

Düzce: 35°C, az bulutlu

Sinop: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 29°C, az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Amasya: 32°C, parçalı bulutlu

Artvin: 22°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Samsun: 31°C, parçalı bulutlu

Trabzon: 26°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olabilir.

Erzurum: 19°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Kars: 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Malatya: 31°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 25°C, aralıklı sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Siirt: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa: 36°C, parçalı ve az bulutlu