Meteoroloji ve hava tahmin sitelerinin analizlerine göre, İstanbul çevresinde etkili olacak kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırından itibaren görülmesi bekleniyor. Megakentin çevresi Cuma günü beyaza bürünebilir. Özellikle Bursa'nın İnegöl gibi yüksek kesimlerinde kar yağışının kuvvetli olması öngörülüyor. İstanbul'da gece sıcaklıklarının -4°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgası Ege'yi etkileyecek

Balkanlar'dan giriş yapacak soğuk hava dalgası, Ege bölgesinde rüzgar hızını saatte 70 km'ye çıkaracak. İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’da kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in bazı bölgelerinde yağışlar kuvvetli olabilir. Rüzgarın, güney yönlerden başlayarak zamanla kuzeyli yönlere dönmesi ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul: 9°C - 14°C, sağanak yağışlı

Çanakkale: 8°C - 12°C, yağışlı

Bursa: 6°C - 12°C, yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali

Ege Bölgesi

Genel olarak sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.

İzmir: 9°C - 16°C, gök gürültülü sağanak yağış

Afyonkarahisar: 4°C - 6°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Muğla: 5°C - 8°C, kuvvetli sağanak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. Güneydoğu'da ise batı bölgelerinde sağanak etkili olacak.

Erzurum: -6°C - 1°C, parçalı bulutlu

Malatya: 2°C - 11°C, yükseklerde karla karışık yağmur

Diyarbakır: 2°C - 10°C, sağanak yağış

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.