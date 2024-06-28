Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.

Açıklamada, "İzmir il genelinde rüzgarın, 29.06.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, fırtınayla ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.