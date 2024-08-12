Ege Bölgesi için kuvvetli rüzgâr; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İzmir’de sıcaklık 32 ila 37 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır’da kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ege ve Marmara’da kuvvetli rüzgâr

Rüzgârın ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması için uyarı yapıldı.