Meteoroloji; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Bolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Temmuz Perşembe gününe yönelik hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'kuvvetli' iki ayrı uyarıda da; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların yerel kuvvetli olması beklenirken, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden de rüzgarın kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ötürü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.