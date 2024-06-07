Son tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, şu bölgelerde hava durumu tahminleri şu şekilde:
Marmara Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi
- Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olabilir.
Akdeniz Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkiinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İç Anadolu Bölgesi
- Parçalı bulutlu, öğleden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin kuzeybatısında kuvvetli olabilir.
Batı Karadeniz Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Az bulutlu geçecek.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.
Editör: Simge Akbulut