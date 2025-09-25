Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı.

Erzurum depremi sonrası korkutan açıklama
Erzurum depremi sonrası korkutan açıklama
İçeriği Görüntüle

Açıklamaya göre rüzgârın, yarın sabah 05.00’ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ