Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre rüzgârın, yarın sabah 05.00’ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.