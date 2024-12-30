Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış beklentisi öne çıkarken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Sağanak ve kar yağışı uyarısı

Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun ve Trabzon gibi illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Bölgesel tahminler

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul’da sağanak yağış beklenirken, Çanakkale ve Edirne’de sis ve pus etkili olacak.

Ege Bölgesi: İzmir ve Muğla’da parçalı bulutlu hava hakim. Afyonkarahisar ve Denizli’de kar yağışı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Doğu Akdeniz kıyılarında sağanak yağış öngörülüyor. Adana, Hatay ve Mersin’de yağışlar aralıklarla devam edecek.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya ve Sivas’ta yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Gece saatlerinde buzlanma ve don riski var.

Karadeniz Bölgesi: Samsun ve Trabzon’da sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Kars ve Malatya’da kar yağışı etkili olacak. Buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de sağanak yağış öngörülüyor. Sis ve pus hadisesine dikkat çekildi.

Kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Rüzgar: Güney Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve devrilme risklerine karşı tedbirli olunması istendi.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Buzlanma ve don riski

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle sürücülere trafik güvenliği konusunda uyarılar yapıldı.

Uzmanlardan uyarılar:

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaya davet etti. Özellikle kar yağışı ve sağanak yağış beklenen bölgelerde taşkın ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde

Raporda, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, kısa süreli düşüşlerin iç ve doğu bölgelerde etkili olabileceği ifade edildi.