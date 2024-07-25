İstanbul ve çevresi için uyarı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve iç kesimlerinde, Cuma sabahından itibaren ise Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ankara'da sağanak etkili olacak

Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Bolu ve Karabük çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra ise Kırıkkale ve Çankırı'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların Cuma akşamına kadar aralıklı olarak devam etmesi ve sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor.

Karaman ve Niğde'de durum

Bugün öğle saatlerinden itibaren Karaman'da, akşam saatlerinden itibaren ise Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.