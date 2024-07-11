Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun batı ve kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğun yağış ve rüzgar bekleniyor. İstanbul, Ankara, Çorum, Çankırı ve Kırıkkale'de yağışlar kuvvetli olacak.

Son durum ve tahminler

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Kuvvetli yağışlar ve rüzgar

Özellikle Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.