Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artacağına ve hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkacağına dair uyarıda bulundu. Bu ani sıcaklık artışı, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Hafta Sonundan İtibaren Sıcaklık Artışı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca bölgeyi etkileyen yer yer yağışlı ve serin havanın yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı belirtildi. Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren belirgin şekilde artması bekleniyor.

Sıcaklıklar 6-8 Derece Artacak

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Bu sıcaklık artışı, özellikle büyük şehirlerde hissedilir derecede olacak ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekecek.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

Ankara : 29-32

İstanbul: 28-32

İzmir : 28-29

Kayseri : 24-25

Antalya : 37-40

Adana : 36-39

Bolu : 29-32

Samsun : 26-28

Trabzon : 23-25

Erzurum : 23-27

Diyarbakır: 35-39

Şanlıurfa: 36-41

Malatya: 30-30

Kahramanmaraş: 36-38

Hatay: 34-37

Osmaniye: 34-37

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.