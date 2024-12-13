Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların yer yer şiddetli sağanak şeklinde olması ve 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, dün başlayan kuvvetli yağışlar bugün de etkisini sürdürecek. Rize ve Artvin için 'turuncu', Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun için ise 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

300 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer yoğun olacağı belirtiliyor. Karadeniz'in iç bölgelerinde bu olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara, çığ tehlikesine ve buzlanmaya yol açabilir. Vatandaşlar, bu tür olaylara karşı tedbirli olmalı.

Bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu aralıklı yağış alacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Kar ve yağmur birlikte gelecek

Yarın, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise buzlanma ve don olayları görülecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde parçalı bulutlu hava hâkim olacakken, iç kesimlerde sis görülebilir.

Pazar günü, Batı Ege'de yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzey ve batısında karla karışık yağmur, güneyde ise bulutlu bir hava etkili olacak. Karadeniz'in batısında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer bölgelerde ise bulutlu hava görülecek.