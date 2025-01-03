Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülke genelinde büyük bir kısmında bugün yağış beklenmezken, hafta sonu ise yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterecek. İşte son hava durumu raporuna dair önemli veriler:

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün, yani 3 Ocak 2025 itibarıyla yurdun batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Eskişehir'in kuzeyi ve Bolu'nun batı kesimlerinde ise yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis meydana gelebilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları, güneyde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Hafta sonuna dikkat!

Hafta sonu, yağışlı ve soğuk hava yurdun büyük kısmını etkileyecek. Ege, Marmara, Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde etkili olacak yağışlar, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek. Pazar günü, yağışlı ve soğuk hava dalgası yurdun neredeyse tamamını etkisi altına alacak.

Uzmanlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ve buzlanma, don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

3 büyük ilde hava durumu:

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güneyde hafif yağış olabilir. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgarlar esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis meydana gelebilir.

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı kesimlerinden başlamak üzere aralıklı yağmur ve yağış tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi muhtemel.