Metin Akpınar ikinci kez baba; Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar’ın kızı olduğunu ispatladı.

Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl açtığı babalık davasıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğunu hukuken kanıtlamıştı. Ardından Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi olan Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için önce dava açıp sonra da DNA testi yaptırmıştı. Test sonucunun çıkmasının ardından Sevgi Katkıcı'nın ünlü oyuncuya yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava da neticelendi. Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi. Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.