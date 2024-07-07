Geçtiğimiz aylarda Duygu Nebioğlu’nun, DNA testi ile Metin Akpınar’ın kızı olduğu ispatlanmıştı. Şimdi ise ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuki mücadelesini kazandı.

21 yıl sonra ortaya çıktı

Sevgi Katkıcı, 21 yıl sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenince DNA testi yaptırmaya karar verdi. Antalya Aile Mahkemesi'ne açtığı davanın sonuçlanmasıyla birlikte, Katkıcı’nın da Akpınar’ın kızı olduğu kesinleşti. Mahkeme, yapılan DNA testi sonucunda Sevgi Katkıcı ile Metin Akpınar arasında soy bağının kurulmasına karar verdi.

Bu karar ile birlikte, Metin Akpınar'ın resmi olarak Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu tescillendi. Daha önce yaptığı açıklamalarda, DNA raporuyla Metin Akpınar’ın kızı olduğuna inandığını dile getiren Katkıcı, bu sonucun tutumunda herhangi bir değişikliğe yol açmadığını belirtmişti.