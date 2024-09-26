Geçtiğimiz günlerde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Arolat’ın ölümünün ardından, vitamin takviyeli serum kullanımı iddiaları dikkatleri üzerine çekti. Olayın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, ‘kokteyl serum’ olarak bilinen uygulamalara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından yaşanan üzücü ölüm, sanat dünyasını yasa boğdu. Bu beklenmedik kaybın nedenine dair ortaya atılan ‘serum takviyesi’ iddiaları ise tartışmalara yol açtı. Metin Arolat’ın sahneye çıkmadan önce kendisini iyi hissetmediği için serum tedavisi aldığı ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceğine dair açıklama, Arolat’ın 20 yıllık dostu ve müzisyen arkadaşı Kaan Öztürk’ten geldi.

"Serum takviyesinin araştırılması gerekiyor"

Metin Arolat’ın sahne öncesinde ‘kendini iyi hissetmek’ amacıyla vitamin takviyeli serum aldığını belirten Öztürk, bunun bilinçsizce yapılmış bir işlem olabileceğini ifade etti. Öztürk, "Metin, sahne öncesinde kendisini halsiz hissettiğini söylemiş ve bu tarz bir serum takviyesi yaptırmış. O gece serumdan sonra sahneye çıktı ama maalesef sonu kötü bitti. Bence bu konunun detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Sağlık hizmeti adı altında, ne olduğu belli olmayan karışımlar yapılıyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan Uyarı: Serumlar yalnızca hekim kontrolünde uygulanmalı

Olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, vitamin ve mineral takviyeli ‘kokteyl serum’ olarak bilinen uygulamalara karşı ciddi uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu tür serumların yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanması gerektiği, aksi takdirde hayati tehlike yaratabilecek ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, damar yolu ile verilen vitamin karışımlarının, belirli bir sağlık problemi olmayan kişilerde kesinlikle kullanılmaması gerektiği de vurgulandı.

"Damar yolu ile vitamin takviyesi hayati tehlike yaratabilir"

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bilgilendirme mesajında, özellikle sahte sağlık hizmeti sunan kişi veya kuruluşlara karşı dikkatli olunması gerektiği ve bu tür uygulamaların yalnızca tıbbi durumlarda hekim kontrolünde yapılmasının önemine dikkat çekildi. Vitamin karışımlarının yalnızca ciddi sıvı kayıplarında veya tıbbi olarak gerekli görülen durumlarda uygulanabileceği ifade edilerek, kontrolsüz kullanımın büyük sağlık riskleri doğurabileceği kaydedildi.

Ünlüler arasında yükselen tehlikeli trend: ‘Kokteyl serum’

Son yıllarda ‘atom’, ‘iksir’ ya da ‘kokteyl serum’ adı altında pazarlanan ve sağlıklı yaşam vaadiyle sunulan bu tür uygulamalar, özellikle ünlüler dünyasında popüler hale gelmiş durumda. Ancak Sağlık Bakanlığı, bu tarz serumların, tıbbi olmayan amaçlarla kullanılmasının, sağlık üzerinde geri dönülmez etkilere neden olabileceğini ve mutlaka hekim gözetiminde yapılması gerektiğini belirtti.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: