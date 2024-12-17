Galatasaray 2’nci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşması sonrası yaptığı açıklamada transfer süreci ve kulübün hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, kulübün büyük hedefleriyle birçok futbolcunun Galatasaray’da oynamak istediğini vurguladı.

Transferde kararı Okan Hoca verir

Transfer dönemine dair konuşan Öztürk, teknik ekibin belirleyeceği isimler üzerinden hareket edileceğini söyledi:

"Ara transferde takıma katılanlar ve ayrılanlar mutlaka olacak. Okan hocanın ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Yönetimin işi bu sürecin finansmanını sağlamak."

Kemerburgaz tesisleri sezon ortasında hazır

Metin Öztürk, Kemerburgaz’daki tesislerin devre arası itibarıyla A Takım’a hizmet vermeye başlayacağını söyledi:

"Kadın futbol takımımız ve altyapı oyuncularımız sezon sonuna kadar mevcut yerlerini kullanacak. 7-8 ay boyunca Florya aktif kalacak."

Yayıncı kuruluş teknolojik eksiklik yaşıyor

Son maçta yaşanan tartışmalı pozisyona değinen Öztürk, yayıncı kuruluşun teknolojik yetersizliğini eleştirerek şunları söyledi:

"Topun auta çıktığını tespit edemeyen bir sistemle hareket ediyorlar. Federasyon bu konuda adım atmalı ya da yeni bir ihale açmalı."

Yelkencioğlu: "Faiz yükü ağırlaşıyor"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedeflediğini belirterek, finansal yükü vurguladı:

"Her ay 100 milyon civarında faiz ödüyoruz. Florya’dan gelecek gelirler ve sermaye artırımıyla bu yükten en kısa sürede kurtulmak istiyoruz."