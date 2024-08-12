Türkiye'de geniş bir oyuncu kitlesine sahip efsanevi oyun Metin2 hakkında son günlerde yayılan kapatılma iddiaları, oyuncular arasında endişeye neden oldu. Sosyal medyada yayılan ve 30 Ağustos 2024 tarihinde oyunun sunucularının kapatılacağına dair bildirinin ardından, oyunun geleceği hakkında merak ve belirsizlik ortaya çıktı. Ancak, Metin2 Türkiye ekibi konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir bildiride, Metin2’nin 30 Ağustos 2024 tarihinde sunucularını kapatarak oyuncularına veda edeceği öne sürüldü. Bildirinin kim tarafından yayımlandığı ve gerçekliği hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakta. Sosyal medya platformları ve oyun forumları bu iddiaları hızla paylaşarak geniş bir kitleye ulaştırdı.

"Gerçeği yansıtmıyor"

“Merhaba,

Son bir kaç saattir sosyal medya ve haber sitelerinde yer almakta olan Metin2’nin kapanacağı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.

Araştırmadan uzak, kopyala yapıştır haberciliği ile yayılan bu bilgiyi ciddiye almamanızı rica ederiz.

Metin2’nin kapanması değil, ONYX sunucuları seni bekliyor!

Saygılarımızla

Metin2 Türkiye Takımınız.”