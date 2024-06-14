Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1801554475439608034