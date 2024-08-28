İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nde, gece saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibinin sevk edilmesi, çevredeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Olayla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Mahkum yatağını ateşe verdi

DMM'nin açıklamasına göre, bir mahkum yatağını ateşe verdi. Ancak personelin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı ve itfaiye ekipleri ihtiyaten çağrıldı. Yapılan açıklamada, "Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi, olaydan etkilenen mahkum veya personel de bulunmamaktadır" denildi.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, itfaiye araçlarının cezaevi önünde bir süre beklediği ve ardından cezaevine giriş yaptığı görülüyor. Olayın ardından cezaevinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Gerginlik yaratan bu olayın ardından, cezaevinde herhangi bir isyan ya da yangın çıkmadığı ve durumun kontrol altına alındığı bildirildi.