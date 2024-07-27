İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserler ve 3. İstanbul Festivali etkinlikleri sebebiyle metro seferlerini 00:30'a kadar uzattı. Bu düzenleme, şehirin kültürel etkinliklerine katılacak olan İstanbullular için büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulama detayları

İstanbul'da kültür ve sanat etkinlikleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Metro İstanbul, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konserler ve festival etkinlikleri kapsamında, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferleri hafta içi günlerde gece 00:30'a kadar uzatacağını duyurdu.

Seyahat konforu artıyor

Bu yeni düzenleme, etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Konserlerin ve festivalin bitiş saatleri göz önüne alındığında, metro hattı üzerinden sağlanacak bu ek seferler, İstanbulluların güvenli ve rahat bir şekilde evlerine dönmelerine olanak tanıyacak.

Yapılan açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek etkinlikler ve 3. İstanbul Festivali kapsamında, vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer saatlerini uzattık. Bu düzenlemenin etkinliklerin keyfini çıkaran herkese büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz" denildi.