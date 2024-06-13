İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, kendi markası altında yer alan ürünleriyle başta yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere tüm mutfak ihtiyaçlarına çeşitli çözümler sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 35 yıldır işin mutfağında yer alan Metro Türkiye, sağladığı ürün çeşitliliğiyle lezzet ve kaliteyi sofralarla buluşturuyor.

Metro Türkiye, yerli ve dünya lezzetlerini buluşturduğu kendi markalı ürün gamında trüflü sprey zeytinyağından tatlı patatese, somon fümeden ırk burger serisine, meze çeşitlerinden yerli ve İtalyan peynir çeşitlerine, bitki bazlı ürünlerden pastacılık malzemelerine kadar yaklaşık 3 bin 500 ürün çeşidi sunuyor.

Kendi markaları Metro Premium, Metro Chef, Metro Professional, Rioba, Fine Life ve Aro ile çeşitli ürünlerini raflara taşıyan şirket, kendi markalı et, meyve sebze, balık, bal, zeytinyağı ürünlerinin yanı sıra organik ve coğrafi işaretli ürünlerinde de izlenebilirlik sunuyor.

-Metro Türkiye, coğrafi işaret tescilli ürünleri raflara taşıyor

Meyve sebzelerden kahvaltılıklara, bakliyattan tatlılara kadar mevsimine göre yaklaşık 70 çeşit coğrafi işaretli ürünü kendi markasıyla sunan Metro Türkiye, Metro Chef markasıyla Ezine Peyniri ve Gemlik Zeytini gibi kahvaltılıkların yanı sıra Karacadağ Pirinci'nden Taşköprü Sarımsağı'na Antep Katmeri'nden Bayramiç Helvası'na her çeşit lezzeti sofralarla buluşturuyor.

Marka, sunduğu ürünlerle mutfaklarda makarnayı İtalyan usulü deneyimlemek isteyenler için, Metro Chef penne, spagetthi, fusulli çeşitlerini bulundururken, tercihi pizzadan yana olanlar için Metro Chef hazır dondurulmuş pizzanın yanı sıra Metro Chef Napoliten Pizza seçeneğini de bulunduruyor.

Metro Türkiye, son zamanların çokça tercih edilen mutfaklarından olan Uzak Doğu mutfağına dair zengin bir ürün yelpazesi sunuyor.

Metro Türkiye, Metro Premium ve Metro Chef markalarıyla çipuradan levreğe, palamuttan bütün uskumruya, kalamalardan karides, kabuklu midye, midye pane çeşitlerine kadar birçok çeşitte deniz ürününü müşterileriyle buluşturuyor.

Sürdürülebilir balıkçılık standardı olan ASC-MSC CoC Grup sertifikasyonuna sahip Türkiye'deki ilk ve tek perakendeci olan Metro Türkiye yetiştirilmiş balık çeşitlerini de kendi markalarıyla reyonlarına taşıyor.

- Bitki bazlı ürünlerle tüm beslenme şekillerini kapsıyor

Metro Chef Veggie markası altında makarna, içli köfte, lahmacun, pizza gibi ürünlerin yanı sıra Rioba markası altında mayonez, ranch, organik smoothie ve organik çay ürünlerini de bitki bazlı olarak sunuyor.

Rioba markasıyla tiramisu, mozaik pasta, cheesecake, makaron, waffle, çikolatalı suffle gibi kek ve pasta seçenekleri sunan marka, tercini gül böreği ve rulo börek çeşitlerinden yana yapanlar için Metro Chef ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Geleneksel tatlıları sevenler içinse Metro Chef Antep Katmeri, katmer, künefe ya da peynir tatlısı, Kemalpaşa tatlısı, fincan kadayıf, revani, şekerpare, kalburabastı ve kuru baklava gibi birbirinden farklı çeşitler sunuyor.