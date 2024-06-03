İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, sağladığı yüzde 11,4 enerji tasarrufuyla Metro Grup ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji tasarrufunda hedefinin üstüne çıkan Metro Türkiye, sürdürülebilir çevre vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda atıklarının önlenmesinden izlenebilirliğe, sürdürülebilir balıkçılıktan geri dönüşüme kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüten şirket, yeşil enerji yatırımlarında da ciddi adımlar attı.

2023'te başlattığı güneş enerjisi sistemi (GES) projesiyle, ilk fazda yer alan 15 mağazada kullandığı elektriğin yüzde 70'ten fazlasını yeşil enerjiyle elde etmeye başlayan Metro Türkiye, "30 mağazaya 30 MW" hedefiyle ikinci faz çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği yatırımla 2023 için belirlenen tüm mağazalarında yüzde 7 enerji tasarrufu sağlama hedefinin üzerine çıkarak yüzde 11,4'e ulaşan Metro Türkiye, elde ettiği sonuçla tüm Metro Grup ülkeleri içerisinde ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Aracıoğlu, Metro Türkiye olarak, ilgili yasal gerekliliklere uyum sağlayarak iklim ve çevreyi koruma bilinciyle tüm operasyonlarında çevresel etkiyi en aza indirgemek için çalıştıklarını belirtti.

Aracıoğlu, sürdürülebilirlik çalışmalarını temel bir strateji olarak ele aldıkalrını ve tüm faaliyetlerini bu eksende yürüttüklerini aktararak, "Müşterilerimize sunduğumuz ürünleri ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Gıda atıklarının önlenmesinden yüzde 100 et, balık, bal, meyve sebze izlenebilirliğine ve sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına kadar tüm işlerimize üreticilerimiz, yerel ürünlerimiz ve yetiştirdiğimiz şeflerimizle birlikte insan odaklı yaklaşıyor, çevreye saygılı ve yerel değerleri yaşatarak etkin bir şekilde faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2040'a kadar karbon nötr olma hedefimize çok daha fazla yaklaşacağımıza inanıyoruz"

Enerji tasarrufunu ve yeşil kaynak kullanımını çevresel sürdürülebilirlik açısından çok önemli bulduklarına dikkati çeken Aracıoğlu, yoğun kaynak kullanımı gerektiren gıda-perakende sektöründe enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla uygulamalar geliştirdiklerini ve yenilenebilir enerji kullanımını artırarak daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunduklarını anlattı.

Aracıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda 2023'te adımlarımızı hızlandırdık ve '30 mağazaya 30 MW' hedefiyle GES yatırımımızı hayata geçirdik. 500 milyon liralık bu yatırımın ilk fazını devreye alarak, 15 mağazamızda elektrik ihtiyacının yüzde 70'ten fazlasını yenilenebilir enerjiyle karşılamaya başladık. İkinci etabı devam eden projemiz tamamlandığında, yaklaşık 110 bin kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelen toplam 30 MW üretimi gerçekleştirerek, 30 mağazamızda kullandığımız elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını temiz enerjiyle karşılamış olacağız. Bu sayede 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton karbon emisyonunun önüne geçip karbon ayak izini 14 bin tona düşüreceğiz.

Gerçekleştirdikleri bu yatırımın da etkisiyle 2023 için belirlenen yüzde 7 enerji tasarrufu sağlama hedefinin üstüne çıkarak yüzde 11,4'e ulaştıkları bilgisini paylaşan Aracıoğlu, "Metro Türkiye olarak sürdürülebilirlik açısından büyük önem verdiğimiz enerji tasarrufu konusunda hedefimizin yüzde 4 üzerine çıkmayı başardık ve bu sayede tüm Metro Grup ülkeleri içerisinde ikinci sırada yerimizi aldık. GES projemizin tamamlanmasıyla birlikte bu oranı daha yukarılara taşıyacağımıza ve böylece 2040'a kadar karbon nötr olma hedefimize çok daha fazla yaklaşacağımıza inanıyoruz." görüşünü paylaştı.