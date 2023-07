FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro AŞ, işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile metro ve tramvaylarda çalışan işçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası arasında 625 çalışanı kapsayan 27 Şubat’ta başlayan Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) son görüşmesinden de bir sonuç çıkmamış işçiler 16 Haziran'da grev kararı asmıştı. Bugün ise SODEMSEN'in çağrısı üzerine Demiryol-İş Sendikası yetkileriyle bir görüşme daha gerçekleştirildi ancak yine uzlaşı sağlanamadı. Görüşme sonrası Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Halkapınar’daki Metro A.Ş binası önünde metro ve tramvay içilerini bilgilendirdi. Giral, uzlaşamadıklarını belirterek 31 Temmuz saat 05.00’da greve çıkacaklarını açıkladı.

GREV KARARI UYGULANACAK

Görüşme hakkında işçilere bilgi veren Giral, "Öğlen buraya geldiğimde SODEMSEN'in bir çağrısı üzerine bir toplantı yapacağımızı söylemiştim. Kalan 11 maddemiz üzerine SODEMSEN'in sendikamıza verdiği teklif taleplerimizi karşılamadığından kabul etmedik. Onlara 'Enflasyona metro emekçisini ezdirmeyin' dedim. 'Asgari ücrete gelen zam oranı her zaman enflasyonun üzerinde, eğer enflasyona gelen zam asgari ücretin üzerinde olursa onu istiyoruz. Asgari ücrete gelen zam enflasyonun üzerinde olursa onu istiyoruz' diye bildirdim. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Bundan vazgeçmeyeceğimizi söyledim. Her zaman söylüyorum; uzanan her eli tutacağımızı her zaman söyledik. Eğer metro emekçisinin hakkını vermemekte, emeğinin karşılığını vermemekte direnizseniz bu saaten sonra grev kararını uygulayacağız. 31 Temmuz saat 05:00 itibariyle grevdeyiz. Bu saaten sonra söyleyecek çok bir şey yok. Ya hak ettiklerimizi verin ya da 31 Temmuz sabah saat 05:00'te metro ve tramvay durur. Ondan sonra gerisini siz düşünün. Hak ettiklerimizi almak için mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.