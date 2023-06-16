FATİH ÖZKILINÇ-İzmir ulaşımının can damarlarından metro ve tramvayda toplamda 625 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)'nin şirketlerinden İzmir Metro AŞ. ve İZBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan ara bulucu süreci de sona erdi. Halkapınar’daki Metro A.Ş binası önünde basın açıklaması yapan işçiler, grev ilanı astı. Grevin başlayacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Basın açıklamasında emekçiler, "SODEM-Sen şaşırma sabrımızı taşırma", "Direne direne kazanacağız", "Birleşen işçiler asla yenilmez", "Hak hukuk adalet" sloganları attı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral da haklarını alamadıkları taktirde greve giderek İzmir'de hayatı da durduracaklarını söyledi.



"METRO VE TRAMVAYDA ŞALTER İNER"

27 Şubat’ta başlattıkları 10. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde şu ana 9 oturum gerçekleştirdiklerini belirten Giral, 77 maddelik TİS taslağındaki 50 maddenin imza altına alındığını, geriye kalan 27 maddenin 21 tanesinin ise ücret maddesi olduğunu ifade etti. SODEM-Sen yetkililerine ve Metro A.Ş yönetimine seslenen Giral, “Emekçinin sesine kulak verin, emeğine değer verin! Eğer vermezseniz hesabını kötü soracağız. Eğer Metro emekçisinin alın terinin karşılığını vermemek için inadınıza devam ederseniz, metro ve tramvayda şalter iner. Sözleşme sürecinde hırslarına yenik düşüp iş akdi fesihleriyle karşımıza gelenlere, arabalarımızı işyerlerine almayanlara bunların hesabını tek tek soracağım” dedi.



"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Basın açıklaması metnini de okuyan Giral, "Sadaka değil emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sendikamız ile İZBB Metro İşletmeciliği Taşımacılık AŞ. adına yetkilendirilmiş Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası(SODEMSEN) arasında yürütülmekte olan 10. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 17 mayıs 2023 tarihinde uyuşmazlıkla sonuçlanmış, bundan sonraki süreçte ise İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce atanan resmi arabulucu ile yapılan toplantılardada bir sonuç alınamamıştır. Haklı taleplerimiz kabul edilmediği için 6356 sayılı kanun hükümleri gereğince sendikamız grev kararı almak zorunda bırakılmıştır. Grevİn uygulanacağı gün ve saat ayrıca duyurulacaktır. Toplu sözleşmemizin başladığı 27 şubat 2023 tarihinden bu güne kadar yapılan bütün görüşmelerde, Demiryol İş Sendikası olarak, yasal sürelerin tamamını kullanıp, müzakere ve mücadele ederek, süreci masada sonlandırmak için her türlü çabayı göstermiş bulunmaktayız. Kimseden sadaka istemiyoruz; emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Bordrolarla konuşuyoruz, gün geçtikçe zorlaşan hayat şartlarıyla beraber, ağırlaşan ekonomik koşullar emekçinin belini bükmüş, geçinemez hale getirmiş, maaşlarımız daha cebimize girmeden eriyip gitmiştir. Aldığımız ücretler bordrolarımızda belli, niyetimiz kimseyi yanıltmak degil gerçekleri inkar ederek hiç bir yere varamazsınız açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğiniz İzmir Metro çalışanlarının artık karınları doymuyor, evlerini geçindiremez duruma geldiler. Haklı taleplerimiz ile ilgili 625 metro çalışanı arkadaşımızla birlikte yürüttüğümüz hak arama mücadelemizde sesimizi duyurmak, hak ettiğimiz ücretleri almak için kararlı olduğumuzu, taleplerimiz kabul edilene kadarda mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha haykırarak dile getiriyoruz" diye konuştu.

"KUTLAMA HALAYI DA ÇEKERİZ"

Açıklamanın devamında ise Giral, "Çalışanlar olarak talebimiz, emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımızın geleceği için, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek için, kısacası yaşayabilmek için, ücretlerimizin ve çalışma koşullarımızın düzeltilmesidir. Açlık sınırında çalıştırdığınız metro işçisinin emeğinin karşılığını vermemek inadından vazgeçip, çalışanların sesine kulak verin, kısacası hakkımızı teslim edin taleplerimizi duymazdan gelenlere şunu hatırlatmak isteriz ki; bugünden itibaren SODEMSEN ve İzmir Metro AŞ. yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine, emeğimizin karşılığının verildiği çalışanın yüzünün güldüğü ve hakkımızın teslim edildiği iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadarda mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini ister" dedi.