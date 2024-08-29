İstanbul Küçükçekmece'de, Sefaköy'de yol bakım çalışması sırasında iki metrobüsün çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucunda 2'ü ağır olmak üzere 38 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metrobüs çarpışması korku dolu anlar yaşattı

Küçükçekmece Sefaköy'de Avcılar istikametindeki metrobüs yolunda gerçekleştirilen yol bakım çalışması esnasında, iki metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs ağır şekilde hasar gördü ve bariyerlere çarparak durdu. Olay anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, metrobüslerin çarpıştığı ve bir metrobüsün sürüklenip bariyerlere çarptığı açıkça görülüyor.