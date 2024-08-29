İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de meydana gelen metrobüs kazasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Valiliğin açıklamasına göre, kazada yaralananlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu ve tedavi altına alındıkları belirtilirken, tedavi süreçlerinin sürdüğü hastanelerde 7 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

"7 kişi taburcu edilmiştir"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 50 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" denildi.