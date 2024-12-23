ABD’nin New York kentinde meydana gelen tüyler ürpertici olayda, metroda uyuyan bir kadın saldırgan tarafından ateşe verilerek hayatını kaybetti. Saldırgan, öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Brooklyn metrosunda korkunç saldırı

Brooklyn’de dün sabah saat 07.30 sıralarında metroda uyuyan bir kadına yönelik saldırı, şehirde infial yarattı. Çakmakla kadını ateşe veren saldırgan, kadının yanışını izledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Kurbanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Lise öğrencilerinin ihbarı

Saldırgan, olaydan bir süre sonra başka bir metroda lise öğrencileri tarafından fark edilip polise ihbar edildi. Kimliği açıklanmayan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis yetkililerinden açıklamalar

New York Polis Komiseri Jessica Tisch, olayı "bir insanın başka birine karşı işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri" olarak nitelendirdi. Tisch, olay sırasında istasyonda devriye gezen polislerin duman kokusunu fark ederek metroya ulaştıklarını ancak saldırganın olay yerinde olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Geçmişi ve olayın detayları

Polis memuru Joseph Gulotta, saldırganın 2018 yılında Guatemala'dan ABD'ye göç ettiğini açıkladı. Polis, kurban ve saldırgan arasında herhangi bir bağlantı olmadığını belirtti. Olay anına ait sosyal medya görüntülerinde saldırganın kadının yanışını izlediği ve elindeki bir kıyafeti ateşe salladığı görüldü.