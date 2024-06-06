Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda Yenipazar Mahallesi'nde bir metruk binada uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi.

Hızlı müdahale

Jandarma ekipleri, tespit edilen adrese hemen operasyon düzenledi. Metruk binada uyuşturucu kullanan 12 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 15 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet bıçak ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sonrası şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.