Beyoğlu'nun Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'ta bulunan 5 katlı bir metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Ancak müdahale sırasında binada patlama meydana geldi. İhbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve İGDAŞ tarafından çevre ilçelerden ek destek ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanırken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri, patlama sonrası tedbir amaçlı olarak sokaktaki doğal gaz hattını kapattı. Patlamanın etkisiyle binada ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ve olayın detayları araştırılıyor.