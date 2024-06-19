Faiz oranları genellikle yıllık olarak belirtilir ve vade sonunda ödenecek faiz getirisi bu oranlar üzerinden hesaplanır.

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Bankaların mevduat faiz oranları dönem dönem güncellenmektedir. Bu oranlar, ekonomik koşullar, merkez bankasının politika faiz oranları ve bankaların likidite ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İşte 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi 

Banka Faiz Oranı Net Getiri Vade Sonu Ödeme
Alternatifbank %54,00 21.896 TL 521.896 TL
ON Plus %52,00 21.085 TL 521.085 TL
ING %53,00 21.490 TL 521.490 TL
TEB %53,00 21.431,69 TL 521.431,69 TL
Odeabank %51,00 20.679 TL 520.679 TL
Fibabank %51,00 20.679 TL 520.679 TL
Akbank %48,00 19.463 TL 519.463 TL
Enpara %48,00 19.358 TL 519.358 TL
Garanti BBVA %48,00 19.463 TL 519.463 TL
Yapıkredi %42,00 17.030 TL 517.030 TL
QNB Finansbank %44,50 18.044 TL 518.044 TL
Ziraat Bankası %40,00 16.132 TL 516.132 TL
Halkbank %39,00 15.728 TL 515.728 TL
Editör: Emirhan Bol