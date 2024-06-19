Faiz oranları genellikle yıllık olarak belirtilir ve vade sonunda ödenecek faiz getirisi bu oranlar üzerinden hesaplanır.

Bankaların mevduat faiz oranları dönem dönem güncellenmektedir. Bu oranlar, ekonomik koşullar, merkez bankasının politika faiz oranları ve bankaların likidite ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İşte 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi

Banka Faiz Oranı Net Getiri Vade Sonu Ödeme Alternatifbank %54,00 21.896 TL 521.896 TL ON Plus %52,00 21.085 TL 521.085 TL ING %53,00 21.490 TL 521.490 TL TEB %53,00 21.431,69 TL 521.431,69 TL Odeabank %51,00 20.679 TL 520.679 TL Fibabank %51,00 20.679 TL 520.679 TL Akbank %48,00 19.463 TL 519.463 TL Enpara %48,00 19.358 TL 519.358 TL Garanti BBVA %48,00 19.463 TL 519.463 TL Yapıkredi %42,00 17.030 TL 517.030 TL QNB Finansbank %44,50 18.044 TL 518.044 TL Ziraat Bankası %40,00 16.132 TL 516.132 TL Halkbank %39,00 15.728 TL 515.728 TL