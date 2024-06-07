Türk Lirası mevduat faiz oranlarının enflasyon ve beklentiler doğrultusunda düşüş göstermesi, yatırımcıları alternatif arayışlarına yönlendiriyor.

Dolar ve Euro'da rekor seviyeler! 30 Mayıs 2024 güncel kur fiyatları Dolar ve Euro'da rekor seviyeler! 30 Mayıs 2024 güncel kur fiyatları

İşte güncellenen faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi hesaplaması...

Güncellenen Faiz Oranları ve Stopaj Vergisi:

  • 1 aylık vade: %55.9
  • 3 aylık vade: %61
  • 6 aylık vade: %57.46
  • 1 yıllık vade: %50.49

Stopaj oranları da yeniden düzenlendi:

  • Altı ay ve daha kısa vadeli mevduatlarda: %7.5
  • Bir yıla kadar olan mevduatlarda: %5
  • Bir yıldan uzun vadelerde: %2.5

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Hesaplama:

1 milyon TL yatıran bir yatırımcı için aylık faiz getirisi hesaplaması:

  • Faiz oranı: %55.9
  • Aylık faiz getirisi: (1.000.000 * 55.9) / 100 = 559.000 TL

Ancak, stopaj vergisi de hesaba katılmalıdır:

  • Stopaj oranı: %7.5
  • Kesilecek stopaj vergisi: (559.000 * 7.5) / 100 = 41.925 TL

Net aylık getiri: 559.000 TL - 41.925 TL = 517.075 TL

Editör: Nurican ALBAYRAK