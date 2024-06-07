Türk Lirası mevduat faiz oranlarının enflasyon ve beklentiler doğrultusunda düşüş göstermesi, yatırımcıları alternatif arayışlarına yönlendiriyor.
İşte güncellenen faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi hesaplaması...
Güncellenen Faiz Oranları ve Stopaj Vergisi:
- 1 aylık vade: %55.9
- 3 aylık vade: %61
- 6 aylık vade: %57.46
- 1 yıllık vade: %50.49
Stopaj oranları da yeniden düzenlendi:
- Altı ay ve daha kısa vadeli mevduatlarda: %7.5
- Bir yıla kadar olan mevduatlarda: %5
- Bir yıldan uzun vadelerde: %2.5
1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Hesaplama:
1 milyon TL yatıran bir yatırımcı için aylık faiz getirisi hesaplaması:
- Faiz oranı: %55.9
- Aylık faiz getirisi: (1.000.000 * 55.9) / 100 = 559.000 TL
Ancak, stopaj vergisi de hesaba katılmalıdır:
- Stopaj oranı: %7.5
- Kesilecek stopaj vergisi: (559.000 * 7.5) / 100 = 41.925 TL
Net aylık getiri: 559.000 TL - 41.925 TL = 517.075 TL
Editör: Nurican ALBAYRAK