Merkez Bankası, piyasalardaki fazla likiditeye karşı aldığı önlemlerle mevduat faizlerinde ciddi artışa neden oldu. Mayıs ortasında politika faizinin altına düşen mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın son müdahalesiyle tekrar yükselişe geçti.

Merkez Bankası'nın müdahalesi faizleri yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son faiz kararında yine değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Bununla birlikte, likidite fazlasına karşı zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı. Bu adımlar, bankaların mevduata verdikleri faiz oranlarını yükseltmelerine neden oldu.

Banka banka 500 Bin TL'nin getirisi

Merkez Bankası’nın müdahaleleri sonrası, 500 bin TL’nin 32 günlük vadede getireceği net tutarlar şöyle:

Fibabanka (Kiraz Hesap, Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: %53 Net Getiri: 21.490 TL Vade Sonu Ödeme: 521.490 TL

ING (e-Turuncu Hesap) Faiz Oranı: %55 Net Getiri: 22.301 TL Vade Sonu Ödeme: 522.301 TL

Denizbank (E-Mevduat) Faiz Oranı: %49 Net Getiri: 19.868 TL Vade Sonu Ödeme: 519.868 TL

QNB Finansbank (Çift Sarılı Hesap) Faiz Oranı: %44 Net Getiri: 17.841 TL Vade Sonu Ödeme: 517.841 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap) Faiz Oranı: %45 Net Getiri: 18.247 TL Vade Sonu Ödeme: 518.247 TL

enpara.com (Vadeli Mevduat) Faiz Oranı: %46,5 Net Getiri: 18.855 TL Vade Sonu Ödeme: 518.855 TL

Yapı Kredi (Dönüşüm Hesabı TL) Faiz Oranı: %47 Net Getiri: 19.005 TL Vade Sonu Ödeme: 519.005 TL

Odeabank Faiz Oranı: %50 Net Getiri: 20.274 TL Vade Sonu Ödeme: 520.274 TL

Anadolubank (Renkli Hesap) Faiz Oranı: %54 Net Getiri: 21.836 TL Vade Sonu Ödeme: 521.836 TL

TEB (Marifetli Hesap) Faiz Oranı: %52 Net Getiri: 21.027 TL Vade Sonu Ödeme: 521.027 TL

Türkiye İş Bankası Faiz Oranı: %42 Net Getiri: 16.983 TL Vade Sonu Ödeme: 516.983 TL

Ziraat Bankası Faiz Oranı: %43 Net Getiri: 17.397 TL Vade Sonu Ödeme: 517.397 TL

Halkbank Faiz Oranı: %39 Net Getiri: 15.770 TL Vade Sonu Ödeme: 515.770 TL

Vakıfbank Faiz Oranı: %32 Net Getiri: 13.986 TL Vade Sonu Ödeme: 513.986 TL

Akbank Faiz Oranı: %50 Net Getiri: 20.274 TL Vade Sonu Ödeme: 520.274 TL

Alternatif Bank Faiz Oranı: %55 Net Getiri: 22.301 TL Vade Sonu Ödeme: 522.301 TL



Faiz oranları ve getiriler değişiklik gösterebilir

Bu oranlar ve getiriler, bankaların politikalarına ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce güncel faiz oranlarını ve koşullarını kontrol etmekte fayda var.