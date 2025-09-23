Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında aldığı faiz indirim kararlarının ardından bankalarda mevduat faiz oranları yeniden şekillendi. Temmuz öncesinde yüzde 53 seviyesine kadar yükselen mevduat faizleri, eylül itibarıyla yüzde 48’e geriledi. Uzmanlara göre faizlerdeki bu düşüşe rağmen mevduat, halen enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya devam ediyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararları etkili oldu

Merkez Bankası, temmuz ayında 300 baz puan, eylülde ise 250 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 46’dan yüzde 40,5’e düşürdü. Bu kararlar sonrasında bankalarda hem kredi hem de mevduat faizlerinde aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Bankalarda oranlar geriledi

11 Eylül’deki karar öncesinde bankalarda en yüksek mevduat faizi yüzde 49 seviyesindeydi. Son güncellemelerle birlikte oranlar 1-2 puan gerileyerek yüzde 48 seviyesine indi. Bankaların büyük bölümü, mevcut müşterilere yüzde 42-46 arasında faiz sunarken, yeni müşteriler için “hoş geldin faizi” adı altında daha yüksek oranlar uygulanıyor.

1 milyon TL’nin aylık getirisi

Üçüncü Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, mevduat faizlerinin halen cazip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mevduat faizleri aylık enflasyonla kıyaslandığında yüksek getiri sağlıyor. Şu anda yüzde 48 faiz oranıyla 1 milyon TL, aylık yaklaşık 30 bin TL kazandırıyor. Bu da yıllık bazda yüzde 36-40 arası bir getiriye denk geliyor.”

Vade seçimi kritik

Baydar, yatırımcıların özellikle bileşik faizli mevduatlara yönelmesi gerektiğini belirterek, “Faizin üzerine faiz işlediği için reel kazanç daha da artar. Eğer enflasyon aralık ayında yüzde 1 seviyelerine gerilerse, uzun vadeli mevduatlar daha avantajlı hale gelecektir. Ancak 2026’ya gelindiğinde bu faiz oranlarının korunması pek mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.