Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada Elif Argun’un (16) ardından kardeşi Esmanur Argun (15) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Temmuz sabahı, kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkisinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı 10 SF 882 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. (12) ve İ.A (31) yaralandı.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur Argun da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun, ablası gibi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ayten Sevim, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanarak, Yenişehir ilçesindeki Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

Traktör kazası ölümleri arttı

Yılın başından bu yana meydana gelen traktör kazalarında en az altı kişi hayatını kaybetti. Kayıtlara geçen kazaların bazıları şöyle:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktörüne bağlı ilaçlama makinesini temizlemeye çalışan İsmail Diken (46) başını şafta kaptırarak hayatını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 45 yaşındaki Erkan Alataş, traktörü ile toprak yolda seyrederken, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öldü.

Kilis'in Polateli ilçesinde, Hüseyin Danabaş idaresindeki traktör, Ürünlü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. 69 yaşındaki Danataş, yaşamını yitirdi.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 74 yaşındaki Zekeriya Şanlı idaresindeki traktör, tarlada belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Şanlı, hayatını kaybetti.

Siirt'te, Merkeze bağlı Meydandere köyündeki bahçesinde çalışan 51 yaşındaki Zeki Sezgin'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.