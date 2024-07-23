Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimleri sırasında yaşanan bir kaza sonucu oyuncu Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun göğsünde meydana gelen zedelenme nedeniyle yürümekte zorlandığı belirtildi. Set çalışanlarının hemen müdahale ettiği ve ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye sevk edilen Akalay'ın tedavisinin ardından durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Set kazası sırasında yanında bulunan sevgilisi Hakan Kurtaş, hastane yolunda Akalay'a eşlik etti. Tetkikler sonucunda ciddi bir sağlık riskinin bulunmadığı belirlenen oyuncu, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Ancak yürümekte güçlük çektiği için sevgilisi tarafından araca bindirilerek evine götürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda 40. yaş gününü kutlayan Birce Akalay, sağlık durumuyla ilgili olarak medyaya açıklama yapmamış olsa da, yakın çevresine durumunun iyi olduğu bilgisini verdiği belirtildi.