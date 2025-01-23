Mersin’in Tarsus ilçesi Damlama Mahallesi’nde 16 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cengiz Canbolat’ın (60) katil zanlısı tutuklandı.

Olay, Canbolat’ın traktörle yakınının mezarını ziyaretten döndüğü sırada gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Canbolat, olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı Muhammed Mustafa Özcan’ın (30) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin saklandığı adrese düzenledikleri baskında Özcan’ı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti.

Mahkemece tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Muhammed Mustafa Özcan, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından soruşturma sürüyor

Tarsus’taki bu trajik olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor. Güvenlik güçleri, cinayetin tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.