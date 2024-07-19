Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde bulunan mezarlık, ilginç bir düzenlemeyle dikkat çekiyor. Vatandaşların mezar ziyaretlerinde rahatça oturabilmesi için kabirlerin yanına tribün koltukları yerleştirildi. Genellikle bordo ve mavi renklerde tercih edilen koltuklar, Trabzonspor'un renklerini yansıtmasıyla sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mahalle Muhtarı Davut İşçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu düzenlemeyi, cenaze merasimleri ve bayram ziyaretlerinde gelen vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde dualarını okuyabilmeleri için yaptık. Koltukların temininde İstanbul'dan gelen destek de büyük önem taşıdı. Ancak bazı koltuklar eksik kaldı; bu nedenle Trabzonspor Kulübü'nden yardım talep ediyoruz" dedi.

Trabzon'da mezarlıkta tribün koltuklarıyla rahat dualar

Mezarlığın üst kısmına beton dökümü yapıldıktan sonra tribün koltuklarının yerleştirilmesi fikri, mahalle sakinleri tarafından da olumlu karşılandı. Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Kum ise "Bu uygulama, mezar ziyaretine gelen vatandaşlarımızın dualarını ve Kur'an-ı Kerim'i daha huzurlu bir ortamda okumaları için düşünüldü. Renklerin Trabzonspor'a gönderme yapması da ayrıca hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.

Mahalle halkı, koltukların eksikliklerini gidermek ve düzenlemeyi tamamlamak için Trabzonspor'dan destek beklediklerini belirtirken, sosyal medya kullanıcıları da bu ilginç düzenlemeyi "Trabzon'un tribün mezarlığı" olarak tanımlıyor.

Pınarlı Mahallesi'nde yapılan bu özgün düzenleme, sadece Trabzon'da değil Türkiye genelinde de konuşulmaya devam ediyor.