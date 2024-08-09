Başka Bir Yer Butik Otel'in ev sahipliğinde düzenlenecek bu etkinlik, gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Saat 19:19'da başlayacak olan festivalde, Ege mutfağının en lezzetli mezeleri usta şeflerin dokunuşlarıyla katılımcılara sunulacak. Yöresel tatlardan modern dokunuşlara uzanan geniş bir yelpazede, her damak zevkine hitap eden mezeler, festivalin yıldızı olacak. Ayrıca, etkinlik boyunca yerel üreticilerin özel ürünleri de tadılabilecek.

Meze Fest, sadece lezzetli yemeklerle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda müzik ve eğlence dolu bir atmosfer de sunacak. Katılımcılar, Ege'nin sıcak yaz akşamında canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşayacak. Başka Bir Yer Butik Otel'in huzurlu ortamında gerçekleşecek bu etkinlik, hem damakları hem de ruhları şenlendirecek.