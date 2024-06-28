İZYAKO, 2019 yılında kurulmuş olup Türkiye'nin tek yazar kooperatifi olarak faaliyet göstermektedir. Kooperatif, yeni ortaklarını bünyesine katmaya devam ediyor. Son olarak, İzmir yazım camiasının önemli isimlerinden Kayıp Kelimeler kitabının yazarı Mezide Yılmaz ve Yıldız Düşleri kitabının yazarı Urim Babacan da İZYAKO'ya katıldı.

İZYAKO Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Esen, Mezide Yılmaz ve Urim Babacan'ın kooperatif ile ortaklık sözleşmelerini imzaladıklarını duyurdu. Esen açıklamasında, kooperatifin yeni katılımlarla birlikte şu anda 28 ortağa ulaştığını belirtti. Kooperatifin kendi yayınevi bünyesinde sunduğu hizmetlerin, okuyucu ile yazar arasındaki engelleri kaldırmaya yönelik olduğunu ve yazarların sektördeki dezavantajlarını ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Ayrıca Serkan Esen, İZYAKO'nun her geçen gün artan bir ilgiyle karşılandığını ve İzmir'in bir markası olarak yurt genelinde tanınırlığını artırmaya devam ederek kente katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.